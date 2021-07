Corruzione, rinviato a giudizio Luca Palamara (Di venerdì 23 luglio 2021) Il processo per l’ex capo dell’Anm inizierà il 15 novembre. Assolto in abbreviato l’ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio Luca Palamara è stato rinviato a giudizio per Corruzione. A deciderlo è stato pochi minuti fa il gup Piercarlo Frabotta, che ha accolto la richiesta dei pm Gemma Miliani e Mario Formisano della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone. Pm che dopo le dichiarazioni rese ai magistrati dal lobbista Fabrizio Centofanti, avevano modificato per la quinta volta il capo d’accusa, nelle scorse settimane il capo di imputazione ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 luglio 2021) Il processo per l’ex capo dell’Anm inizierà il 15 novembre. Assolto in abbreviato l’ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzioè statoper. A deciderlo è stato pochi minuti fa il gup Piercarlo Frabotta, che ha accolto la richiesta dei pm Gemma Miliani e Mario Formisano della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone. Pm che dopo le dichiarazioni rese ai magistrati dal lobbista Fabrizio Centofanti, avevano modificato per la quinta volta il capo d’accusa, nelle scorse settimane il capo di imputazione ...

