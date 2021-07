Come scaricare il Green Pass in maniera veloce e semplice (Di venerdì 23 luglio 2021) Il certificato (Green Pass) si può ottenere e scaricare tramite il sito nazionale dedicato, con il Fascicolo Sanitario Elettronico, tramite le app Io e Immuni o facendosi aiutare da medici di base, pediatri e farmacie. Il cittadino verrà informato della disponibilità del Green Pass con un sms o una mail. Per l’App Io non serve il Qr code identificativo. Il Green Pass si può ottenere e scaricare tramite il sito nazionale dedicato (www.dgc.gov.it) ma anche con il Fascicolo Sanitario Elettronico e tramite le app Io e Immuni. Chi non ha dimestichezza con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Il certificato () si può ottenere etramite il sito nazionale dedicato, con il Fascicolo Sanitario Elettronico, tramite le app Io e Immuni o facendosi aiutare da medici di base, pediatri e farmacie. Il cittadino verrà informato della disponibilità delcon un sms o una mail. Per l’App Io non serve il Qr code identificativo. Ilsi può ottenere etramite il sito nazionale dedicato (www.dgc.gov.it) ma anche con il Fascicolo Sanitario Elettronico e tramite le app Io e Immuni. Chi non ha dimestichezza con ...

