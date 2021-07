Claudia Gerini e le nozze di Zampaglione | “Ipocrita dire che non mi fa effetto”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Peril matrimonio dell’ex compagno, Federico, non è una faccenda semplice da affrontare. L’attrice infatti ha avuto una lunga relazione con il cantante dei Tiromancino: insieme hanno vissuto una splendida storia d’amore, durata ben 12 anni. I due non si sono mai sposati ma a suggellare il loro amore ci ha pensato l’arrivo di Linda, nata nel 2009. Adesso però per l’artista si sta aprendo un nuovo capitolo:infatti sta per sposare l’attrice Giglia Marra, a cui è legato da quattro anni. A dichiararlo era stato proprio il cantante, che sui social aveva annunciato le imminenti ...

Il matrimonio del suo ex storico Federico Zampaglione ( cantante dei Tiromancino ) e l'attrice Giglia Marra fa un certo effetto a Claudia Gerini, 49 anni (50 il prossimo18 dicembre). Lo ammette la stessa interprete, in una intervista rilasciata al magazine Gente. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti visto che con il ... Claudia Gerini ha spiegato come lei e le sue figlie hanno preso la notizia del prossimo matrimonio del suo ex compagno Federico Zampaglione.