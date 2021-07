Windows 11 | LTSC confermata Arrivano Edge e VLC Win32 sullo StoreHDblog it

(Di giovedì 22 luglio 2021) La buildnon arriverà subito-subito: Microsoft ha confermato che ci sarà, ma non è ancora chiaro quando.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ci sarà una edizione LTSC di Windows 11, ma non subito e non c'è una data precisa: l'ha confermato Microsoft nelle scorse ore, durante una sessione di domande e risposte con il pubblico. L'acronimo sta per Long - Term Servicing Channel. Inoltre, Microsoft lancerà anche la prossima versione di Windows 10 Long - Term Servicing Channel (LTSC) basata sulla release 21H2, parallelamente, e avrà cinque anni di assistenza. Microsoft ha annunciato le nuove versioni dei sistemi operativi: il feature update Windows 10 21H2 e l'ultima Insider Preview Build di Windows 11.