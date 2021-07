Variante Delta, volano i nuovi contagi: «È già la quarta ondata del Covid» (Di giovedì 22 luglio 2021) Prima l?irruzione sulla scena della Variante Delta, poi il boom di casi - e anche di decessi - in Gran Bretagna. Quindi l?aumento progressivo dei contagi in mezza Europa. Infine una... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 luglio 2021) Prima l?irruzione sulla scena della, poi il boom di casi - e anche di decessi - in Gran Bretagna. Quindi l?aumento progressivo deiin mezza Europa. Infine una...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Green Pass obbligatorio in Italia: oggi il Decreto Covid. Come ottenerlo e da quando sarà necessario Ma il governo - con il premier Mario Draghi in testa ed eccezione fatta per la Lega " vuole stringere i parametri per fermare la corsa della variante Delta è tornato a far paura. E vuole distinguere ...

Mafia, Cartabia blinda i processi Secondo l'Oms la variante Delta del Covid - 19 sarà prevalente a livello mondiale tra pochi mesi, e già nel giro di settimane supererà i 200 milioni di casi a livello globale. È stato Massimo ...

Covid Italia, Garattini: "Variante delta spinge i contagi" Adnkronos Istituto Jožef Stefan: i contagi importati sono il rischio maggiore L'Istituto anche messo in guardia di fronte all'aumento dei contagi con la variante Delta del coronavirus, che molto probabilmente in questo momento è già quella più diffusa in Slovenia.

La variante Delta ormai è predominante Il bollettino settimanale Ausl: il virus mutato rappresenta il 64% dei casi. A tranquillizzare, però, è il numero di ricoveri: solo 5 in Romagna ...

