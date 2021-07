Vaccini: oltre 2.000 somministrati in open night a Genova (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono stati oltre 2.000 i Vaccini somministrati a Genova questa sera durante l'open night organizzata dalla Regione Liguria che ha coinvolto tutte le Asl liguri. Sono stati più di 1300 i Vaccini ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono stati2.000 iquesta sera durante l'organizzata dalla Regione Liguria che ha coinvolto tutte le Asl liguri. Sono stati più di 1300 i...

Advertising

Corriere : Vaccini, è boom di prenotazioni: +20% in un giorno (e 250mila prenotati in poche ore) - SalernoSal : Il sistema sanitario, per poter funzionare e curare tutte le patologie oltre al Covid, ha bisogno che una comunità… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna: 468 nuovi #positivi su oltre 24mila #tamponi effettuati,… - con_la_J : @Nico01042014 I vaccini esistono da oltre 200 anni, è stato uno dei primi presidi medici di scienza moderna! Il mot… - GiocatriceP : In Brasile oltre 100 mila casi di contagi. Sapete perché? Perché nell'emisfero australe è Inverno. Fra sei mesi… -