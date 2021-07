Toscana Covid: schizzano i contagi (505) oggi 22 luglio, su 12.442 test. Lo anticipa Giani su Telegram (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuovo balzo in avanti dei contagi in Toscana. Dai 306 di ieri, oggi 22 luglio i nuovi positivi al Covid «sono 505. Lo segnala Giani su Telegram L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuovo balzo in avanti deiin. Dai 306 di ieri,22i nuovi positivi al«sono 505. Lo segnalasuL'articolo proviene da Firenze Post.

