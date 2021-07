Sicilia, il buco nero delle Partecipate: bilanci fantasma, doppioni, enti con 6 amministratori e nessun lavoratore. E lo stagista promosso responsabile anticorruzione (Di giovedì 22 luglio 2021) Numeri ballerini, bilanci fantasma, società che hanno sei amministratori e due dirigenti ma nessun dipendente, enti che fanno tutti la stessa cosa. E poi persino un tirocinante promosso sul campo responsabile anticorruzione. È il buco nero delle società Partecipate della Regione Siciliana. Un pozzo senza fondo dove ricostruire debiti e crediti, dipendenti e funzioni è praticamente impossibile. Non è un caso se appena una settimana fa il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Numeri ballerini,, società che hanno seie due dirigmadipendente,che fanno tutti la stessa cosa. E poi persino un tirocinantesul campo. È ilsocietàdella Regionena. Un pozzo senza fondo dove ricostruire debiti e crediti, dipende funzioni è praticamente impossibile. Non è un caso se appena una settimana fa il ...

