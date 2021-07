Serie A Femminile: LA7 acquisisce i diritti televisivi per le prossime due stagioni (Di giovedì 22 luglio 2021) LA7 annuncia di aver acquisito i diritti tv per i prossimi due anni Serie A Femminile, Coppa Italia e Supercoppa Italiana LA7 annuncia di aver acquisito i diritti televisivi per trasmerre Serie A Femminile, Coppa Italia e Supercoppa Italiana Femminile per i prossimi due anni. «La Serie A di calcio Femminile in esclusiva in chiaro su LA7 e su LA7d per i prossimi due anni – La TV del Gruppo Cairo Communication acquisisce i diritti anche della Coppa Italia e della Supercoppa Per i prossimi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) LA7 annuncia di aver acquisito itv per i prossimi due anni, Coppa Italia e Supercoppa Italiana LA7 annuncia di aver acquisito iper trasmerre, Coppa Italia e Supercoppa Italianaper i prossimi due anni. «LaA di calcioin esclusiva in chiaro su LA7 e su LA7d per i prossimi due anni – La TV del Gruppo Cairo Communicationanche della Coppa Italia e della Supercoppa Per i prossimi ...

