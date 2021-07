Roma. Enrico Brignano diventa papà per la seconda volta: “mi scoppia il cuore come la prima volta” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Pensavo che diventare padre fosse un’emozione irripetibile. Invece oggi mi scoppia il cuore come la prima volta” , con questa frase il comico Romano Enrico Brignano dà il benvenuto al secondo figlio, Niccolò. Martina, la più grande, adesso avrà un fratellino. Dato alla luce dalla showgirl Flora Canto nella clinica Mater Dei di Roma, Niccolò è già amatissimo. Il benvenuto sui social “Pensavo che diventare padre fosse un’emozione irripetibile. Invece oggi mi scoppia il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) “Pensavo chere padre fosse un’emozione irripetibile. Invece oggi miilla” , con questa frase il comiconodà il benvenuto al secondo figlio, Niccolò. Martina, la più grande, adesso avrà un fratellino. Dato alla luce dalla showgirl Flora Canto nella clinica Mater Dei di, Niccolò è già amatissimo. Il benvenuto sui social “Pensavo chere padre fosse un’emozione irripetibile. Invece oggi miil ...

