Perché la Delta non fa paura: lo studio che promuove i vaccini (Di giovedì 22 luglio 2021) Pfizer e AstraZeneca coprono bene anche contro la variante Delta se viene completato il ciclo vaccinale con due dosi: è quanto afferma lo studio appena pubblicato sul New England. "I vaccini funzionano" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) Pfizer e AstraZeneca coprono bene anche contro la variantese viene completato il ciclo vaccinale con due dosi: è quanto afferma loappena pubblicato sul New England. "Ifunzionano"

Advertising

ilriformista : Ecco perchè il #vaccinoCovid può spezzare la catena delle mutazioni - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - Lichtung5 : RT @LorellaChloe: Si lo so che amo la vita spericolata...ma ero pure vaccinata con doppia dose Pfizer e in possesso di GreenPass. Perché mi… - riccardo_reale : @gs_saraullo @Agenzia_Ansa Ah si . Certo . Perché la Delta dipende dai viaggi . Ahhhh santo cielo -