Migranti, 100 persone in difficoltà vicino a Malta. Alarm Phone: “Soccorretele ora” (Di giovedì 22 luglio 2021) Migranti, 100 persone in difficoltà vicino a Malta. Alarm Phone. “Il loro motore è rotto e stanno imbarcando acqua. Dicono che una donna ha perso conoscenza e che un bimbo è in condizioni critiche. La Guardia costiera e Malta non agiscono. Basta morti per non assistenza! Soccorrete ora!”: lo ha scritto su Twitter Alarm Phone comunicando che ci sono circa 100 Migranti a bordo di un barcone in difficoltà vicino a Malta e che le autorità marittime sono state ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 22 luglio 2021), 100in. “Il loro motore è rotto e stanno imbarcando acqua. Dicono che una donna ha perso conoscenza e che un bimbo è in condizioni critiche. La Guardia costiera enon agiscono. Basta morti per non assistenza! Soccorrete ora!”: lo ha scritto su Twittercomunicando che ci sono circa 100a bordo di un barcone ine che le autorità marittime sono state ...

Advertising

ES1670 : RT @fanpage: “Il loro motore è rotto e stanno imbarcando acqua. Dicono che una donna ha perso conoscenza e che un bimbo è in condizioni cri… - solounastella : RT @fanpage: “Il loro motore è rotto e stanno imbarcando acqua. Dicono che una donna ha perso conoscenza e che un bimbo è in condizioni cri… - AngeloDiBronzo : RT @fanpage: “Il loro motore è rotto e stanno imbarcando acqua. Dicono che una donna ha perso conoscenza e che un bimbo è in condizioni cri… - mandythered : RT @fanpage: “Il loro motore è rotto e stanno imbarcando acqua. Dicono che una donna ha perso conoscenza e che un bimbo è in condizioni cri… - Brandolf11 : RT @fanpage: “Il loro motore è rotto e stanno imbarcando acqua. Dicono che una donna ha perso conoscenza e che un bimbo è in condizioni cri… -