“Magica Liguria” a Genova le opere di Aurora Bafico (Di giovedì 22 luglio 2021) Una mostra che raffigurata in cinquanta tele le bellezze artistiche di Genova e dintorni. Venerdì 23 luglio alle 17.30 al Galata Museo del Mare inaugura la mostra “Magica Liguria” di Aurora Bafico. L’esposizione è aperta al pubblico dal 24 luglio al 15 agosto, con ingresso gratuito il giorno dell’inaugurazione. Inoltre il catalogo è in omaggio. Un viaggio alla scoperta di meraviglie di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) Una mostra che raffigurata in cinquanta tele le bellezze artistiche die dintorni. Venerdì 23 luglio alle 17.30 al Galata Museo del Mare inaugura la mostra “” di. L’esposizione è aperta al pubblico dal 24 luglio al 15 agosto, con ingresso gratuito il giorno dell’inaugurazione. Inoltre il catalogo è in omaggio. Un viaggio alla scoperta di meraviglie di

Advertising

periodicodaily : “Magica Liguria” a Genova le opere di Aurora Bafico #MagicaLiguria #Genova #AuroraBafico @odettetapella - LaMerlettaia : @swamilee La Liguria è un pezzo d’Italia: non può che essere una regione piena di tesori, di ricchezze e di bellezz… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Giovedì 22 e venerdì 23 luglio al #GalataMuseoDelMare l'inaugurazione di due mostre #temporanee: - mostra d’arte #contemp… - MagoDaLegare : Ad Agosto ritorna ad Arenzano la seconda edizione di ‘Arenzano Magica’, il Gran Galà della Magia in Liguria. Non po… - BabboleoNews : Giovedì 22 e venerdì 23 luglio al #GalataMuseoDelMare l'inaugurazione di due mostre #temporanee: - mostra d’arte… -