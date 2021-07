Aritmia cardiaca e caffè non hanno legami | uno studio “assolve” i suoi consumatori

(Di giovedì 22 luglio 2021)non. Per anni gli amanti del buonespresso sono rimasti vittime di “dicerie” sul legame tra il troppo consumo e problemi al cuore ma un nuovoè pronto a cambiare tutto. A firmare questo libera tutti è un gruppo di ricercatori di cardiologia dell’Università della California San Francisco secondo cui non ci sarebbe alcun legame tra consumo di. Quello cheportato a termine è uno dei più grandi studi riguardo questo legame e ...

... gli scienziati sono giunti alla conclusione che il consumo moderato di caffè non possa causare. Dalla loro analisi, è emerso che ogni tazza giornaliera aggiuntiva di caffè ...Si tratta in particolare di un', ovvero un'alterazione della frequenza. Se il battito è superiore ai 90 si assiste ad una tachicardia, se invece è inferiore a 50 si tratta di una ...Un nuovo studio dell'Università della California San Francisco rivela che non ci sarebbe alcun legame tra consumo di caffè e aritmia ...Una tazzina di caffè non fa battere il cuore (in senso negativo). Lo studio pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine. Leggi.