Alonso Gp Bretagna | il pilota è soddisfatto della sua prestazione

(Di giovedì 22 luglio 2021) Fernandoritiene che il Gran Premio di Gransia stata la sua “migliore gara”stagione 2021 di Formula 1 dopo aver concluso al settimo posto “con merito”. Ilè stato protagonista per tutto il fine settimana a Silverstone, passando dall’undicesimo al quinto posto nel primo girogara sprint di sabato. Lo spagnolo alla fine si è qualificato settimo dove è rimasto per il resto del Gran Premio di Gran. Mercedes: Allison annuncia la fine degli sviluppi per il 2021Gp: le parole del ...

...a pieni voti il format di gara 'varato' da Liberty Media con l'ultimo Gran Premio di Gran, ... come ad esempio quella di Fernando, aspetto che deve spingere Liberty Media, FIA e squadre ......per il format della 'Sprint Qualifying' introdotto durante l'ultimo Gran Premio di Gran, ... 'I sorpassi di, da soli, valgono il prezzo del biglietto. Pagherei ogni giorno per vederlo uno ...Tramite le colonne del proprio blog personale di Unibet, Mika Hakkinen ha promosso a pieni voti il format di gara "varato" da Liberty Media con l'ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamen ...Ross Brawn ha ribadito alla stampa inglese la propria soddisfazione per il format della "Sprint Qualifying" introdotto durante l'ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del mondiale 2 ...