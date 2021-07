Activision Blizzard denunciata per maschilismo e maltrattamento delle lavoratrici – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 22 luglio 2021)è stataper, che subirebbero molestie e sarebbero pagate meno dei loro colleghi maschi.., la software house di World of Warcraft e Diablo, è statapere per ilsue dipendenti. Sostanzialmente negli uffici della compagnia vigerebbe una cultura da confraternita che comporterebbe molestie sessuali, salari più bassi, ritorsioni e meno ...

Activision Blizzard è stata denunciata presso la Corte Suprema di Los Angeles, con l'accusa di non rispettare le donne sul posto di lavoro.Activision Blizzard è stata denunciata per maschilismo e maltrattamento delle lavoratrici, che subirebbero molestie e sarebbero pagate meno dei loro colleghi maschi.. Activision Blizzard, la ...