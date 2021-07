Voghera, arrestato assessore leghista alla Sicurezza. Ucciso un 39enne durante una lite (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici, avvocato e assessore alla Sicurezza del comune di Voghera, nel Pavese, è stato fermato per la morte di un 39enne, di origine marocchina, colpito ieri da alcuni spari nei pressi della piazza. L’assessore è ora agli arresti domiciliari. Sul fatto indagano i carabinieri: da una prima ricostruzione, l’assessore avrebbe affrontato la vittima, pluri pregiudicato già noto alle forze dell’ordine per diversi reati e soggetto spesso violento, che avrebbe infastidito alcuni avventori di un bar nel centro città. Il fatto è accaduto in piazza Meardi nella città ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici, avvocato edel comune di, nel Pavese, è stato fermato per la morte di un, di origine marocchina, colpito ieri da alcuni spari nei pressi della piazza. L’è ora agli arresti domiciliari. Sul fatto indagano i carabinieri: da una prima ricostruzione, l’avrebbe affrontato la vittima, pluri pregiudicato già noto alle forze dell’ordine per diversi reati e soggetto spesso violento, che avrebbe infastidito alcuni avventori di un bar nel centro città. Il fatto è accaduto in piazza Meardi nella città ...

chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - Agenzia_Ansa : Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - LaStampa : Ucciso in piazza a Voghera, arrestato l’assessore alla sicurezza - sissiisissi2 : RT @Agenzia_Ansa: Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - lustroma : Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l'assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriati… -