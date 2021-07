Ubisoft Entertainment | vendite in calo nel secondo trimestre

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,26% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni del produttore di videogame sono i risultati delaprile-giugno periodo in cui lesono scese del 17,4% a 352,8 milioni di euro rispetto ai 427,3 milioni registrati nello stesso periodo di un anno prima. L’andamento dinella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Lo scenario tecnico di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft Entertainment

Borsa Italiana

Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,26% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni del produttore di videogame sono i risultati del trimestre aprile - giugno periodo in cui le ...... Craig Morrison (Principal Designer presso Blizzard) : Craig è un Game Designer ... Navid Khavari (Narrative Director presso) Navid Khavari è il direttore narrativo di Far Cry 6 ...(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per Ubisoft Entertainment, che tratta in perdita del 3,26% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni del produttore di videogame sono i risultati del trimestre.Panini Comics e Asmodee Italia annunciano l’arrivo di due nuovi romanzi che andranno ad arricchire ed espandere il già ricco universo di Assassin’s Creed ...