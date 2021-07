Tokyo2020 | Imperatore preoccupato aprirà Giochi senza entusiasmo

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 22 luglio 2021) È un, con tutta probabilità contrariato, quello che il 23 luglio darà ufficialmente l'avvio alla 32ma Olimpiade dell'era moderna a Tokyo, nel bel mezzo di una nuova ondata di contagi da Covid-19. Naruhito, da due anni sul Trono del Crisantemo, si limiterà a formulare la dichiarazione di apertura dei, mentre non andrà ad assistere a gare, che per lo più sarannopubblico. Alla cerimonia inaugurale non si recherà l'imperatrice consorte Masako e nessun altro membro della Casa imperiale nipponica. Il Tenno ci sarà, insomma, perché l'non può esimersi dal presenziare ...