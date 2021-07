The Coalition presenta una straordinaria tech demo di Unreal Engine 5 (Di mercoledì 21 luglio 2021) La tech demo di Unreal Engine 5 di The Coalition permette una frase altisonante: “ciglia con più poligoni di un personaggio su Xbox 360” “E grazie tante”, aggiungerete voi: per forza di cose un personaggio qualsiasi su Xbox 360 avrebbe ciglia meno definite di uno che gode di Unreal Engine 5, eppure con la sua tech demo il dream team The Coalition (Microsoft) sembra non averla sparata grossa. Il breve video mostrato alla GDC 2021, Alpha Point, non è stato rilasciato pubblicamente ma di certo sa come far parlare di sé. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladi5 di Thepermette una frase altisonante: “ciglia con più poligoni di un personaggio su Xbox 360” “E grazie tante”, aggiungerete voi: per forza di cose un personaggio qualsiasi su Xbox 360 avrebbe ciglia meno definite di uno che gode di5, eppure con la suail dream team The(Microsoft) sembra non averla sparata grossa. Il breve video mostrato alla GDC 2021, Alpha Point, non è stato rilasciato pubblicamente ma di certo sa come far parlare di sé. ...

Advertising

zazoomblog : The Coalition presenta una straordinaria tech demo di Unreal Engine 5 - #Coalition #presenta #straordinaria - tuttoteKit : The Coalition presenta una straordinaria tech demo di Unreal Engine 5 #TheCoalition #UE5 #UnrealEngine5… - misteruplay2016 : Alpha Point non è il nuovo gioco di The Coalition ma solo una tech demo in Unreal Engine 5 - Eurogamer_it : #AlphaPoint non è il nuovo gioco di #TheCoalition ma una tech demo in #UnrealEngine5. - Nicco2D : Di nuovo Ryse nelle missioni rewards, questo gioco merita prima di tutto FPS boost e poi assolutamente va fatto un… -