Sulle pensioni avanza un pericoloso asse tra Salvini e Landini

La nomina di Elsa Fornero come come consulente di Palazzo Chigi per le politiche economiche ha fatto improvvisamente tornare a parlare di pensioni (anche se la professoressa non si occuperà di previdenza). E' un bene, dato che sul tema nel dibattito pubblico c'è uno strano silenzio, nonostante sia noto che a fine anno termina Quota 100 e incombe il cosiddetto "scalone" prodotto proprio dalla nefasta controriforma temporanea introdotta dal governo Conte. Cosa farà il governo? L'opinione sul tema del premier è nota. Da presidente in pectore della Bce, nella famosa lettera scritta con Jean-Claude Trichet, Mario Draghi anticipò il contenuto della riforma Fornero chiedendo ...

