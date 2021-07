Michael Kors festeggia 40 anni di successi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Michael Kors, omaggia Broadway nella campagna fotografica della collezione del 40 ° anniversario della sua carriera. Quaranta anni di creatività, di incontri e di ricordi per Michael Kors, che festeggia l’anniversario di inizio della sua carriera, con la nuova campagna pubblicitaria per la collezione autunno/inverno 2021. Una campagna che racchiude tutta l’energia di New York, la città che ha reso famoso lo stilista di Long Island. Una città che lo ha ispirato con il suo glamour, i suoi luoghi e i suoi abitanti. La campagna fotografica è stata girata in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 luglio 2021), omaggia Broadway nella campagna fotografica della collezione del 40 °versario della sua carriera. Quarantadi creatività, di incontri e di ricordi per, chel’versario di inizio della sua carriera, con la nuova campagna pubblicitaria per la collezione autunno/inverno 2021. Una campagna che racchiude tutta l’energia di New York, la città che ha reso famoso lo stilista di Long Island. Una città che lo ha ispirato con il suo glamour, i suoi luoghi e i suoi abitanti. La campagna fotografica è stata girata in ...

Ultime Notizie dalla rete : Michael Kors Michael Kors: la campagna Autunno/Inverno 2021 con Naomi Campbell e Bella Hadid a New York Michael Kors ha annunciato l'uscita della sua nuova campagna per la collezione Michael Kors FW21 che celebra il 40esimo anniversario della prestigiosa maison americana. E come ha rivelato proprio il ...

Abito lungo, bianco ed estivo, come abbinarlo nel 2021 - Come abbinarlo con stile? Le sfilate primavera estate 2021 insegnano… L'abito bianco maxi protagonista della sfilata Michael Kors PE21. Leggi anche › Il look del giorno, con il tubino ...

Michael Kors festeggia 40 anni di successi DiLei Michael Kors festeggia 40 anni di successi Michael Kors, omaggia Broadway nella campagna fotografica della collezione del 40 ° anniversario della sua carriera. Quaranta anni di creatività, di incontri e di ricordi per Michael Kors ...

Il look del giorno, come abbinare l’abito lungo estivo T ra i tanti capi passe-partout per la bella stagione, il vestito lungo bianco estivo resta uno dei classici di tutti i tempi. I motivi sono molteplici: la tonalità candida risalta sull’abbronzatura, ...

