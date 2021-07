Mercato Juventus, prima cessione: il difensore saluta i bianconeri (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mercato Juventus – Importanti aggiornamenti forniti da Sky per quanto concerne il Mercato della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la trattativa con l‘Atalanta per il trasferimento di Gianluca Frabotta in prestito con diritto di riscatto a Bergamo è ormai indirizzata, e mancherebbero soltanto le ultime formalità che verranno risolte a stretto giro di posta, al massimo la prossima settimana. Una trattativa ormai indirizzata e che si avvia alle sue battute conclusive, imbastita su una valutazione che si aggira attorno ai 7-8 milioni di euro, anche se saranno necessari i comunicati ufficiali per saperne di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 luglio 2021)– Importanti aggiornamenti forniti da Sky per quanto concerne ildella. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la trattativa con l‘Atalanta per il trasferimento di Gianluca Frabotta in prestito con diritto di riscatto a Bergamo è ormai indirizzata, e mancherebbero soltanto le ultime formalità che verranno risolte a stretto giro di posta, al massimo la prossima settimana. Una trattativa ormai indirizzata e che si avvia alle sue battute conclusive, imbastita su una valutazione che si aggira attorno ai 7-8 milioni di euro, anche se saranno necessari i comunicati ufficiali per saperne di ...

