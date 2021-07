Mafia, ex senatore D'Alì condannato a 6 anni di carcere (Di mercoledì 21 luglio 2021) La corte d'Appello di Palermo ha condannato a sei anni di carcere l'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, nel processo d'appello - bis dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) La corte d'Appello di Palermo haa seidil'exdi Forza Italia Antonio D'Alì, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, nel processo d'appello - bis dopo ...

Advertising

Carmen36852700 : RT @francotaratufo2: ??Fuori la mafia dalle istituzioni.?? Concorso esterno in associazione mafiosa. Ex senatore di Forza Italia Antonio D’A… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Mafia, ex senatore D'Alì (FI) condannato a 6 anni per concorso esterno - fisco24_info : Mafia: condannato 6 anni l'ex senatore D'Alì: Parlamentare di Fi è stato anche sottosegretario all'Interno - filipposelvagg1 : RT @Lasiciliaweb: Condannato per mafia l'ex senatore D'Alì: 'Era a disposizione di Messina Denaro' Appoggi elettorali e gestione di appalti… - grazia_natola : RT @lisasali3: #Mafia: l'ex senatore D'Alì #forzaitalia condannato a sei anni per concorso esterno -