La vita in Rete tra privacy e sicurezza: come usare la crittografia (Di mercoledì 21 luglio 2021) La vita in Rete sembra semplice, ma garantirsi la sicurezza e la privacy dei dati non è così facile. In molti siti (social e Whatsapp inclusi), interviene la crittografia. Si tratta di un algoritmo che permette solo a chi ha la chiave di lettura giusta di decodificare i dati. Se non si ha la chiave di lettura, vuol dire che non si è autorizzati a leggere quei dati, quindi non si ottiene nulla. La crittografia può essere simmetrica se è solo una, oppure asimmetrica quando servono più chiavi per leggere i dati contenuti. Questo permette di proteggere i dati in Rete in ...

