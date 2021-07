Jeff Bezos dopo il suo primo volo nello Spazio: “Non ero nervoso, è stata un’esperienza piacevole. È stato il primo passo, non vedo l’ora di rifarlo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cappello da cowboy e fiumi di champagne: il miliardario Jeff Bezos festeggia così, nell’assolato deserto del Texas, il “giorno più bello di sempre“, quello che lo ha visto varcare in prima persona i confini del cielo per inaugurare la nuova era del turismo spaziale targata Blue Origin. Un sogno che diventa realtà per la sua compagnia privata proprio nel 52esimo anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, grazie a un gioiello tecnologico, il veicolo riutilizzabile New Shepard, dedicato al primo americano nello Spazio. A bordo, insieme al patron di Amazon, tre compagni d’eccezione: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cappello da cowboy e fiumi di champagne: il miliardariofesteggia così, nell’assolato deserto del Texas, il “giorno più bello di sempre“, quello che lo ha visto varcare in prima persona i confini del cielo per inaugurare la nuova era del turismo spaziale targata Blue Origin. Un sogno che diventa realtà per la sua compagnia privata proprio nel 52esimo anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, grazie a un gioiello tecnologico, il veicolo riutilizzabile New Shepard, dedicato alamericano. A bordo, insieme al patron di Amazon, tre compagni d’eccezione: il ...

VittorioSgarbi : Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - NikyPicci : RT @VittorioSgarbi: Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me lo a… - alex50va : RT @CottarelliCPI: Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pagarne… -