Inferno sulla A1, scontro tra due mezzi pesanti: morto uno dei due autisti. L'altro è ricoverato in codice rosso (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un Inferno. Viene descritto così dai testimoni l'incidente accaduto tra due mezzi pesanti sull'autostrada A1 in direzione nord, all'altezza dello svincolo di Castelnuovo di Porto e Settebagni. I due ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un. Viene descritto così dai testimoni l'incidente accaduto tra duesull'autostrada A1 in direzione nord, all'altezza dello svincolo di Castelnuovo di Porto e Settebagni. I due ...

