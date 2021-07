Il nuovo documentario sull’assassinio di JFK di Oliver Stone viene ignorato dal MSM … un segno sicuro che potrebbe aver scoperto qualcosa

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) I media dell’establishment stanno celebrando strani film sessualmente carichi al Festival di Cannes, ma non riconosceranno nemmeno l’incursione dinel caso dell’omicidio del presidente John F. Kennedy. Mi chiedo perché? La scorsa settimana,ha presentato in anteprima il suodi Kennedy dal titolo ‘ JFK Revisited: Attrso il looking glass’ , al festival proda Database Italia.