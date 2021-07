Green pass, Giani: "Sono favorevole ma non per bar e ristoranti" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sull'obbligatorieta' del Green pass per usufruire di alcuni servizi "io Sono favorevole perche' in una logica di stimolo alle persone a vaccinarsi il Green pass puo' consentire una maggiore ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sull'obbligatorieta' delper usufruire di alcuni servizi "ioperche' in una logica di stimolo alle persone a vaccinarsi ilpuo' consentire una maggiore ...

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - lamorsfigato : @sickofpayvne Dai, qua si aprono miliardi di ricorsi. Il Green pass ha senso quando mi permetti di vaccinarmi, non… - ivic49824555 : RT @gustinicchi: Tanto avranno il Green Pass e potranno entrare al supermercato. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid, Zangrillo insiste: 'Il virus è clinicamente inesistente' Nemmeno il Green pass all'italiana convince Zangrillo: 'Per me il buon senso e il rispetto valgono più di ogni attestato - dice - Inoltre, mi pare sconveniente caricare della responsabilità dei ...

A Napoli protagonisti ambiente, clima ed energia Read More Primo Piano Covid: governo decide oggi su stato emergenza, Green pass e Zona gialla 21 Luglio 2021 La proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre, nuovi parametri e criteri per l'...

Green pass, dai treni ai ristoranti al chiuso: ecco dove sarà obbligatorio. Il nodo dell’entrata in ... Il Sole 24 ORE Coldiretti: con obbligo green pass sul lavoro a rischio forniture cibo L'obbligo del green pass sul posto di lavoro metterebbe a rischio le forniture alimentari del Paese: lo afferma la Coldiretti sottolineando che nelle campagne la raccolta di frutta e verdura è in pien ...

Chi non si è vaccinato non è necessariamente no vax Ho l’impressione che sulla questione di cui si discute in questi giorni – obbligo vaccinale per gli insegnanti, green pass all’inizio dell’anno scolastico per docenti e personale ausiliario – si facci ...

