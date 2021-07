Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, non solo le nozze: altro grande annuncio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi non smettono di stupire: dopo il matrimonio celebrato a soli due giorni dalla finale di Euro2020, un’altra bella notizia. Un periodo decisamente felice e fortunato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 luglio 2021)non smettono di stupire: dopo il matrimonio celebrato a soli due giorni dalla finale di Euro2020, un’altra bella notizia. Un periodo decisamente felice e fortunato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

FBiasin : La tre giorni priva di emozioni di Federico #Bernardeschi, oggi sposo. (Ora tira un rigore) - AndreSannaPau : RT @Novella_2000: Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono in attesa del terzo figlio: lei racconta è avvenuta la proposta https://t.co… - ilgiornale : Al settimanale Chi Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno svelato alcuni segreti della loro relazione. Dalla… - asfaltatemi : federico bernardeschi accostato all’atalanta per me è più che ok - mattiatml : 4 anni fa la Juventus aveva trovato l’accordo per il tesseramento del calciatore #Bernardeschi Federico. -