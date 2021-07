Fedele: ”Napoli? Un terzino sinistro e un mediano per lottare per i primi posti” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fedele: “Spalletti? Non si poteva trovare di meglio, prima si era convinti di avere un Messia. Con un terzino sinistro e un mediano il Napoli può lottare per i primi posti” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, per parlare del Napoli, di Spalletti e del mercato del club azzurro. Queste le sue parole: “Osimhen a fare il muro? Con un po’ di ritardo…ho visto che Spalletti cura molto l’aspetto tecnico e la postura. Ulivieri chiamò Thuram e gli disse di correre ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 21 luglio 2021): “Spalletti? Non si poteva trovare di meglio, prima si era convinti di avere un Messia. Con une unilpuòper i” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, dirigente, per parlare del, di Spalletti e del mercato del club azzurro. Queste le sue parole: “Osimhen a fare il muro? Con un po’ di ritardo…ho visto che Spalletti cura molto l’aspetto tecnico e la postura. Ulivieri chiamò Thuram e gli disse di correre ...

