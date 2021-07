Elisabetta Canalis torna in tv come conduttrice: ecco dove la vedremo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo otto anni di assenza in tv l’ex velina di “Striscia la Notizia” ritorna sul piccolo schermo come conduttrice. Correva l’anno 2013 quando la showgirl sarda ha condotto il suo ultimo programma televisivo (si trattava di “Zelig 1”, edizione ibrida della commedia condotta con Katia Follesa e Davide Paniate). Ancora prima, nel 2011, c’era stato il “Festival di Sanremo” al fianco di Gianni Morandi e Belen Rodriguez. Poi è volata negli Stati Uniti, dove ha conosciuto il suo attuale marito, il chirurgo Brian Perri, con il quale ha dato alla luce la piccola Skyler Eva. Ora finalmente la notizia che tutti aspettavano: ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo otto anni di assenza in tv l’ex velina di “Striscia la Notizia” risul piccolo schermo. Correva l’anno 2013 quando la showgirl sarda ha condotto il suo ultimo programma televisivo (si trattava di “Zelig 1”, edizione ibrida della commedia condotta con Katia Follesa e Davide Paniate). Ancora prima, nel 2011, c’era stato il “Festival di Sanremo” al fianco di Gianni Morandi e Belen Rodriguez. Poi è volata negli Stati Uniti,ha conosciuto il suo attuale marito, il chirurgo Brian Perri, con il quale ha dato alla luce la piccola Skyler Eva. Ora finalmente la notizia che tutti aspettavano: ...

Advertising

_WhiteThiago : @ale_223 Questa regina? - Mamo_lita : RT @LucaMagmo: vorrei la stessa eleganza di Elisabetta Canalis che anzichè dire 'cazzi miei' sussurra: 'my secret!' ... - fisco24_info : Elisabetta Canalis in tv con Vite da copertina, come la sua: grande ritorno, prima conduzione in solitaria su Tv8 - alexotaningocce : RT @LucaMagmo: vorrei la stessa eleganza di Elisabetta Canalis che anzichè dire 'cazzi miei' sussurra: 'my secret!' ... - robiebasta_ : RT @LucaMagmo: vorrei la stessa eleganza di Elisabetta Canalis che anzichè dire 'cazzi miei' sussurra: 'my secret!' ... -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis 'Che vista', Elisabetta Canalis e il posteriore impossibile da dimenticare, un sogno Elisabetta Canalis e il posteriore che non si può dimenticare: l'ex velina ha già ottenuto il record di likes su Instagram Dopo anni di assenza dal mondo televisivo, Elisabetta Canalis si prepara a ...

Elisabetta Canalis torna in TV con un programma tutto suo, "Vite da copertina" Ogni puntata della nuova edizione di " Vite da copertina ", condotta da Elisabetta Canalis , sarà incentrata su un fenomeno di costume oppure sulla vita di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo , del cinema e della cultura . La showgirl sarda, che sostituisce ...

Elisabetta Canalis: «È il momento della mia piccola Skylar» Ticinonline Elisabetta Canalis dopo 8 anni torna in Tv, condurrà "Vite da Copertina" Elisabetta Canalis torna sul piccolo schermo dopo anni di assenza dal grande pubblico televisivo. Sarà lei, infatti, la nuova padrona di casa di Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi ...

Canalis, "Vite da copertina" proprio come la sua Un programma con un titolo che è la sintesi della sua vita, o per o meno una parte, sempre sotto i riflettori, 'Vite da copertina'. Un ritorno in tv e in Italia che era atteso da anni, quello di Elisa ...

e il posteriore che non si può dimenticare: l'ex velina ha già ottenuto il record di likes su Instagram Dopo anni di assenza dal mondo televisivo,si prepara a ...Ogni puntata della nuova edizione di " Vite da copertina ", condotta da, sarà incentrata su un fenomeno di costume oppure sulla vita di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo , del cinema e della cultura . La showgirl sarda, che sostituisce ...Elisabetta Canalis torna sul piccolo schermo dopo anni di assenza dal grande pubblico televisivo. Sarà lei, infatti, la nuova padrona di casa di Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi ...Un programma con un titolo che è la sintesi della sua vita, o per o meno una parte, sempre sotto i riflettori, 'Vite da copertina'. Un ritorno in tv e in Italia che era atteso da anni, quello di Elisa ...