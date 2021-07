Egonu simbolo dei Giochi Perché rappresenta una generazione libera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Cio la ha scelta insieme ad altri 7 su indicazione del Coni: «È un grande onore, sono emozionata». Domenica mattina il debutto nel torneo Leggi su corriere (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Cio la ha scelta insieme ad altri 7 su indicazione del Coni: «È un grande onore, sono emozionata». Domenica mattina il debutto nel torneo

Advertising

zaiapresidente : ?? EGONU PORTABANDIERA OLIMPICA! ?????? Non c’è figura migliore di Paola Egonu per portare alla cerimonia di apertura… - Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - lni_pn : RT @Corriere: Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - flamulamaria : RT @Corriere: Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - tsolignani : A me sembra sia stata scelta solo per il solito conformismo politicamente corretto, ma sbaglierò io -