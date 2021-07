Davigo indagato, la caduta degli dei di mani pulite (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Giuseppe Gargani Le valutazioni che ho svolto da molti anni sulla giustizia e sulla magistratura non hanno mai riguardato le persone ma i fatti: gli avvenimenti che accadono sono sempre ovviamente riferibili a soggetti che operano, ma essi vanno osservati nella loro oggettività perché configurano decisioni, prese di posizione e per la magistratura producono giurisprudenza. Di fronte ad avvenimenti e a polemiche che questa volta umiliano la magistratura e mettono in risalto le responsabilità di alcuni magistrati che avrebbero in maniera molto disinvolta compiuto operazioni senza le formalità previste dalla legge, le valutazioni da fare non possono non essere riferite ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Giuseppe Gargani Le valutazioni che ho svolto da molti anni sulla giustizia e sulla magistratura non hanno mai riguardato le persone ma i fatti: gli avvenimenti che accadono sono sempre ovviamente riferibili a soggetti che operano, ma essi vanno osservati nella loro oggettività perché configurano decisioni, prese di posizione e per la magistratura producono giurisprudenza. Di fronte ad avvenimenti e a polemiche che questa volta umiliano la magistratura e mettono in risalto le responsabilità di alcuni magistrati che avrebbero inera molto disinvolta compiuto operazioni senza le formalità previste dalla legge, le valutazioni da fare non possono non essere riferite ...

Advertising

VittorioSgarbi : Piercamillo Davigo indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Eni. Un tale qualche tempo fa… - davidefaraone : #Davigo è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio. Per noi esistono innocenti e non soltanto colpevoli non an… - ferrazza : Piercamillo Davigo indagato. È innocente fino a prova contraria. A differenza di quello che pensa lui. - ValentinaMia16 : RT @cresce_m: Cronaca. Indagato a Brescia l'ex pm di mani pulite Piercamillo Davigo Per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Eni. E'… - InformatiVivere : L’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, ex pm del pool Mani Pulite è indagato a Brescia per rivelazione del se… -