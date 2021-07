Covid, 3 vittime nella stessa famiglia. Asl conferma: “Non vaccinati” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – La Asl Napoli 3 Sud conferma: non erano vaccinate le tre persone dello stesso nucleo familiare morte nel giro di otto giorni a Torre del Greco (Napoli). A perdere la vita a causa del Covid – come riportato nei giorni scorsi da alcuni media – sono stati, tra l’8 e il 16 luglio, prima una donna di 58 anni e poi i suoi anziani genitori, il padre di 89 anni e la madre di 85. Ed è sugli sforzi da compiere per avvicinare gli scettici che si concentra anche l’attenzione della vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Loredana Raia: ”Se pensiamo – dice – che solo per la popolazione residente nei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – La Asl Napoli 3 Sud: non erano vaccinate le tre persone dello stesso nucleo familiare morte nel giro di otto giorni a Torre del Greco (Napoli). A perdere la vita a causa del– come riportato nei giorni scorsi da alcuni media – sono stati, tra l’8 e il 16 luglio, prima una donna di 58 anni e poi i suoi anziani genitori, il padre di 89 anni e la madre di 85. Ed è sugli sforzi da compiere per avvicinare gli scettici che si concentra anche l’attenzione della vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Loredana Raia: ”Se pensiamo – dice – che solo per la popolazione residente nei ...

