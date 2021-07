Camion in fiamme: chiusa l'autostrada (Di mercoledì 21 luglio 2021) ... su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su ... Leggi su firenzetoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) ... su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su ...

leoneandrea_ : Camion in fiamme in autostrada i soccorsi sono appena arrivati… - ilfaroonline : Scontro sull’A1, camion e tir in fiamme: traffico paralizzato - primocanale : Camion in fiamme in A26, tratto riaperto ma 15 km di code da Arenzano - sulsitodisimone : RT @riviera24: Camion in fiamme in galleria, traffico in tilt in autostrada - magazine24it : Camion in fiamme in galleria a Masone, autostrada chiusa e traffico bloccato -

Ultime Notizie dalla rete : Camion fiamme Camion in fiamme: chiusa l'autostrada Il camion trasportava generi alimentari. Ai veicoli diretti a Roma , si consiglia di uscire ad Arezzo, proseguire in direzione Pieve al Toppo, percorrere la SS327 in direzione Foiano e rientrare in ...

Camion di generi alimentari in fumo, A1 bloccata Traffico bloccato in A1 all'altezza di Monte San Savino . La circolazione stradale, sia in corsia Sud che in quella Nord, è ferma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, ...

