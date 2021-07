Benevento | c’è un’altra ufficialità | ecco Masciangelo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva l’per un altro colpo di mercato in casa. Nella giornata odierna ha firmato anche il terzino sinistro Edoardo. Classe ’96 capitolino, scuola Roma e transitato anche nell’under 23 della Juventus, nelle ultime due stagioni ha giocato in serie B con la maglia del Pescara. La formula è quella del prestito, ufficializzata dalla Lega B in attesa dei comunicati di abruzzesi e giallorossi. Per la Strega è il quinto colpo dopo gli arrivi di Talbi, Paleari, Elia e Calò. L'articolo proviene da Anteprima24.it.