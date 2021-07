Assessore leghista spara e uccide un marocchino: 'Mi ha spinto ed è partito un colpo' (Di mercoledì 21 luglio 2021) la difesa dell' Assessore arrestato per aver sparato e ucciso un nordafricano con cui aveva avuto una lite in piazza: 'Mi è partito un colpo accidentalmente'. Leggi anche > Massimo Adriatici , ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) la difesa dell'arrestato per averto e ucciso un nordafricano con cui aveva avuto una lite in piazza: 'Mi èunaccidentalmente'. Leggi anche > Massimo Adriatici , ...

chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - AngeloCiocca : Quanto accaduto a #Voghera deve far riflettere. Se non fosse stato per un assessore leghista, intervenuto a difesa… - HuffPostItalia : Voghera, arrestato assessore leghista alla Sicurezza. Ucciso un 39enne durante una lite - Ecatetriformis : RT @Sydwerehere: L’assessore leghista alla sicurezza che a #Voghera ha ucciso un uomo (casualmente cittadino marocchino) è docente di dirit… - TOSADORIDANIELA : RT @chedisagio: ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte,… -