Umago | Cecchinato | Giannessi e Mager al secondo turno | Caruso dà forfait

SuperTennisTv : ???? Avanti al secondo turno Marco #Cecchinato che a Umago sconfigge Bedene 6-1 6-4. Agli ottavi anche #Giannessi (7… - TiebreaktennisI : ATP Umago: Ottima vittoria per Giannessi che incontrerà Gasquet. Super anche Cecchinato - BroginiAlessio : RT @SuperTennisTv: ???? Avanti al secondo turno Marco #Cecchinato che a Umago sconfigge Bedene 6-1 6-4. Agli ottavi anche #Giannessi (7-6 7-… - Adriana11100542 : RT @SuperTennisTv: ???? Avanti al secondo turno Marco #Cecchinato che a Umago sconfigge Bedene 6-1 6-4. Agli ottavi anche #Giannessi (7-6 7-… - nmagstars : Tennis: Cecchinato e Giannessi al secondo turno a Umago. Caruso ... -

Ultime Notizie dalla rete : Umago Cecchinato

Marcosi prende il nono capitolo della saga contro Aljaz Bedene e accede al secondo turno a, in Croazia. Prova brillante da parte del tennista siciliano, che si sbarazza dello sloveno in ......un montepremi di 419.470 euro in corso sulla terra rossa del Teniski centar Stella Maris di, ... Avanza al secondo turno anche Marco, numero 82 del mondo, che sconfigge lo sloveno Aljaz ...Atp Umago, sono quattro gli italiani in campo oggi nel torneo Atp 250 della cittadina croata. Ultime notizie, diretta tv, .... Massiccia presenza azzurra ad Umago, in Croazia. Sono cinque gli italiani ...Un grande Marco Cecchinato comincia in grande stile la propria avventura nel torneo di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il siciliano ha regolato con il punteggio di 6-1 6-4 lo sloveno Aljaz ...