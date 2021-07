Tokyo 2021 | cambia il motto olimpico Aggiunta la parola “Communis” a “citius | altius | fortius”

(Di martedì 20 luglio 2021) Dopo ben 127 anniil. Il proverbiale “!,!,!” adottato dal Cio sin dalla sua fondazione, nel 1894, e presentato per la prima volta in occasione dei Giochi olimpici a Parigi 1924 è stato letteralmente emendato. È stato lo stesso comitatoa decidere la modifica, aggiungendo la”. La proposta era stata effettuata dal Presidente Thomas Bach in aprile, per sottolineare come lo sforzo contro la pandemia di Covid-19 debba essere svolto tutti assieme. La mozione del ...

Toshiro Muto, capo organizzatore dei Giochi Olimpici, non esclude la cancellazione di Tokyo2020 a causa del Covid - 19. Sono 10 i casi di nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore che fissano il numero totale delle persone contagiate a 68. Un allarme ...Il Giappone onora la sua cultura e celebra le imminenti Olimpiadi di2020 , in partenza il 23 luglio, con un corto in stile anime. La clip è stata presentata nel luglio del 2019, ma con i giochi olimpici alle porte è tornata virale. Protagonista del video è la ...(ANSA) – TOKYO, 20 LUG – "Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la bandiera olimpica". La pallavolista della nazionale italiana Paola Egonu è euforica dopo ...Intanto la situazione sanitaria si aggrava, la variante Delta non risparmia l'estremo oriente e ogni aereo che atterra a Tokyo viene visto come una nuova minaccia ...