Spunta la nuova variante Epsilon | allarme dei virologi | “Pericolosissima | aggira difese immunitarie”

Covid, i virologi preoccupati dalla variante Epsilon: "aggira il vaccino" Mentre la Delta è ormai predominante in Europa, l'attenzione e la preoccupazione dei virologi si sposta su un'altra variante del Covid, la Epsilon, che, a detta degli esperti, riuscirebbe ad aggirare anche il vaccino. A lanciare l'allarme è stato il dottor Paolo Fazii, primario della Unità operativa complessa di virologia e microbiologia della Asl di Pescara, che, durante un'audizione in commissione Ambiente del Comune di Pescara, ha messo in guardia

