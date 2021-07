Sale sul tetto per fare dei lavori, assalito da uno sciame di vespe: va in arresto cardiaco e muore (Di martedì 20 luglio 2021) Un 52enne è morto probabilmente per lo choc anafilattico provocato dal veleno iniettato da centinaia di vespe che lo hanno attaccato mentre si trovava sul tetto di casa È salito sul tetto di casa per effettuare alcuni lavori ma quei è stato attaccato da uno sciame di vespe e nel giro di appena un’ora è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 20 luglio 2021) Un 52enne è morto probabilmente per lo choc anafilattico provocato dal veleno iniettato da centinaia diche lo hanno attaccato mentre si trovava suldi casa È salito suldi casa per effettuare alcunima quei è stato attaccato da unodie nel giro di appena un’ora è L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SettimanaS : SOLLEVAMENTO PESI: LA CHIAVARI POWERLIFTING SALE SUL PODIO PIÙ ALTO DEI CAMPIONATI ITALIANI - mongilmore_ : Gatto che sale sul tavolo e beve dal mio bicchiere, prego fai pure - RaiQuattro : Alle 23.35 'Train to Busan' acclamato horror sudcoreano Seok-wu deve accompagnare la figlia Su-an a Busan dalla mad… - BlakeDevineRF : @AriDespairfk PURE*la prende in braccio e sale sul aereo* - mirellamangiola : RT @paolacars: Il tasso di positività sale al 2,3% (ieri 1,9%) con 89.089 tamponi: un valore che non si registrava dal 24 maggio. Zero cont… -