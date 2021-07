Reddito di cittadinanza | c’è una questione di fondo che motiva l’accanimento contro questa misura

(Di martedì 20 luglio 2021) di Gianluca Pinto Come chiaro a tutti, il governo Draghi non si limita a gestire i fondi del Pnrr e la pandemia, ma si sta adoperando per riportare alcune situazioni a prima del 2018. Ciò empiricamente implica che, nel recente passato, qualcosa ha inciso qualche piccolissimo segno anomalo sulla tela della rappresentazione padronale della società. L’abrogazione deldiè, in questo percorso, parte integrante del programma di restaurazione. Con un passo indietro ricordiamo a questo proposito il Decreto Dignità che, sebbene fosse solo un leggero alleggerimento della pressione sull’acceleratore dell’erosione dei diritti del lavoro (nulla di ...

L'assenza di 'buona' domanda di lavoro è una delle ragioni per cui, secondo gli attivisti delle CLAP, il meccanismo messo in piedi daldiè stato fallimentare nella ...'Il Movimento 5 Stelle sta lavorando per migliorare ildie un suo più efficace collegamento con le politiche attive per trovare lavoro. Ma giù le mani da uno strumento che - dati alla mano - ha inciso positivamente sui livelli di ..."Il governo Draghi non si limita a gestire i fondi del Pnrr e la pandemia, ma si sta adoperando per riportare alcune situazioni a prima del 2018" ...Giuseppe Conte difende con le unghie il reddito di cittadinanza, uno dei cavalli di battaglia del M5s. L'appello sui social al premier Draghi.