Paura a Roma, un altro autobus a fuoco: fiamme si sprigionano dal motore (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, un altro autobus a fuoco. Stamattina, poco prima delle 8.00, i Vigili del fuoco del La Rustica sono intervenuti in Viale della Serenissima all’incrocio con Viale della Venezia Giulia per domare un incendio scoppiato su un mezzo della Roma TPL. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. Il celere intervento dei soccorritori ha fatto sì che le fiamme, partite dal vano motore per cause imprecisate, non si propagassero su tutta la vettura. Il bus è stato quindi posto sotto sequestro . su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021), un. Stamattina, poco prima delle 8.00, i Vigili deldel La Rustica sono intervenuti in Viale della Serenissima all’incrocio con Viale della Venezia Giulia per domare un incendio scoppiato su un mezzo dellaTPL. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. Il celere intervento dei soccorritori ha fatto sì che le, partite dal vanoper cause imprecisate, non si propagassero su tutta la vettura. Il bus è stato quindi posto sotto sequestro . su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Paura a Roma, un altro autobus a fuoco: fiamme si sprigionano dal motore - roccapiemonte : vauro non è pazzo, è un furbo coltiva privilegi facendo il provocatore. con il signore di roma ebbe paura e lo invi… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #20luglio #rassegnastampa Vaccini, un italiano su due con la doppia dose. #greenpass Pregliasco: sì discoteca no bus. #Tokyo20… - RedazioneLaNews : #Roma Torre Angela, il sottopasso della stazione metro fa ancora paura. FdI chiede videosorveglianza - leggoit : #20luglio #rassegnastampa Vaccini, un italiano su due con la doppia dose. #greenpass Pregliasco: sì discoteca no bu… -