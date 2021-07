Milioni di account WhatsApp bloccati: chi sta rischiando a luglio 2021 (Di martedì 20 luglio 2021) La notizia del giorno in ambito mobile si riferisce al fatto che, da questo momento, dobbiamo registrare Milioni di account WhatsApp bloccati. Si tratta della prima mossa pratica da parte della nota app di messaggistica, da quando poco più di un anno fa è stata annunciata l’intenzione di sospendere quei numeri dai quali tendono a partire troppi inoltri degli stessi messaggi. Un segnale chiaro per tutti quello arrivato a fine luglio 2021, dunque, in attesa di capire come verranno gestiti i problemi relativi allo zoom della fotocamera trattati nella giornata di ieri. Cosa ha portato a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) La notizia del giorno in ambito mobile si riferisce al fatto che, da questo momento, dobbiamo registraredi. Si tratta della prima mossa pratica da parte della nota app di messaggistica, da quando poco più di un anno fa è stata annunciata l’intenzione di sospendere quei numeri dai quali tendono a partire troppi inoltri degli stessi messaggi. Un segnale chiaro per tutti quello arrivato a fine, dunque, in attesa di capire come verranno gestiti i problemi relativi allo zoom della fotocamera trattati nella giornata di ieri. Cosa ha portato a ...

