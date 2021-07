Libano nel caos e tornano i venti di guerra sull'Alta Galilea (Di martedì 20 luglio 2021) I venti di guerra tornano a spirare sull'Alta Galilea. Due razzi sono stati lanciati questa mattina nel Nord di Israele dal Libano, a cui l'esercito israeliano ha risposto colpendo con l'artiglieria i ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Idia spirare. Due razzi sono stati lanciati questa mattina nel Nord di Israele dal, a cui l'esercito israeliano ha risposto colpendo con l'artiglieria i ...

Advertising

globalistIT : - camaro_ro : RT @proterrasancta: Cosa sta succedendo in Libano ora fra crisi economica ed energetica? Ce lo racconta Giacomo nel suo diario di viaggio:… - proterrasancta : Cosa sta succedendo in Libano ora fra crisi economica ed energetica? Ce lo racconta Giacomo nel suo diario di viagg… - stefanotesi : Navigando in Libano grazie al motore in panne. In viaggio su un mercantile, un pistone ko e la sosta di due giorni… - EmilyGio2 : Bancarotta Libano, viaggio nel Paese che è fallito -