Lazio, Covid in rialzo dopo gli Europei. Zingaretti: "Basta chiacchiere, vaccinatevi" (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 luglio 2021 " Impennata di contagi e nuovi focolai , i festeggiamenti degli Europei stanno creando un effetto domino sul territorio. Curva in rialzo, ma senza pesanti ripercussioni sugli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 luglio 2021 " Impennata di contagi e nuovi focolai , i festeggiamenti deglistanno creando un effetto domino sul territorio. Curva in, ma senza pesanti ripercussioni sugli ...

Advertising

repubblica : Covid, l'inferno del tracciamento nel Lazio: 'Ragazzi se siete positivi non vi nascondete. L'omertà è un reato'. Pe… - Corriere : Impennata di casi a Roma e in tutto il Lazio. L’assessore D’Amato: «È l’effetto Europei» - Corriere : Impennata di casi a Roma e in tutto il Lazio. L’assessore D’Amato: «È l’effetto Europei» - marmori60 : RT @tempoweb: #VarianteDelta e focolai: la curva risale e si rifinisce in ospedale Il #bollettino del #Lazio mette paura - lifestyleblogit : Covid Lazio oggi, D'Amato: 'Più contagi per feste Europei' - -