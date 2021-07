Laura Pausini racconta la sua vita in un “film” Amazon (Di martedì 20 luglio 2021) Laura Pausini La vita di Laura Pausini sarà al centro di un “film” Amazon Prime Video. La cantante di Faenza, conosciuta in tutto il mondo, sarà infatti la protagonista del nuovo progetto Amazon Original, che verrà rilasciato entro il 2022. Prodotto da Endemol Shine Italy e basato da un’idea originale di Laura Pausini, il film è stato scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, mentre Gherardo Gossi è stato scelto come direttore della fotografia. Attraverso scorci inediti della sua vita ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 luglio 2021)Ladisarà al centro di un “Prime Video. La cantante di Faenza, conosciuta in tutto il mondo, sarà infatti la protagonista del nuovo progettoOriginal, che verrà rilasciato entro il 2022. Prodotto da Endemol Shine Italy e basato da un’idea originale di, ilè stato scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, mentre Gherardo Gossi è stato scelto come direttore della fotografia. Attraverso scorci inediti della sua...

Advertising

IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso e la prima volta a #SanSiro: “Sarò la seconda artista dopo Laura Pausini, ora sono pronta e so d… - SkyTG24 : Laura Pausini firma il suo primo film per Amazon - team_world : Una gran bella soddisfazione per Alessandra Amoroso che, dopo Laura Pausini, è la seconda italiana ad esibirsi in c… - DirectionMRC : #NowPlaying Laura Pausini - Non sono lei - qn_carlino : Laura Pausini film: 'Sto girando con Amazon Studios' -