Advertising

fisco24_info : iGenius, augmented analytics a imprese con Google Cloud e Tim: La startup accelera l'innovazione e annuncia nuove p… -

Ultime Notizie dalla rete : iGenius augmented

ANSA Nuova Europa

La startup milaneselancia il proprio strumento dianalytics ? crystal, l'advisor virtuale per la data intelligence ? su Google Cloud, per accelerare l'adozione delle tecnologie di cloud e data ...La startup milaneselancia il proprio strumento dianalytics ? crystal, l'advisor virtuale per la data intelligence ? su Google Cloud, per accelerare l'adozione delle tecnologie di cloud e data ...La startup milanese iGenius lancia il proprio strumento di augmented analytics — crystal, l'advisor virtuale per la data intelligence — su Google Cloud, per accelerare l'adozione delle tecnologie di c ...