I segnali tossici che stai assumendo troppa Vitamina D

(Di martedì 20 luglio 2021) Molti sanno, ma forse non tutti, che solo in parte riusciamo ad assicurarci il fabbisogno di vitamina D attraverso l’alimentazione e che, per il resto abbiamo bisogno di esporci regolarmente alla luce del sole. Cosa non difficile in estate quando è consigliato, per assumerne di più, esporsi alla luce per 20 minuti al giorno, magari quando il sole scotta meno e senza protezione solare (solo per questo arco di tempo, non di più!).